رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني وأمير القصيم يشهدان توقيع عقد مشروع نادي الطيران السعودي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بحضور وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , توقيع عقد مشروع نادي الطيران السعودي والمقام بمحافظة الرس بمنطقة القصيم .

وأكد المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي عايد القاسمي عن شكرة وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على دعمة المتواصل في تطوير أنشطة الطيران العام والرياضي , ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه وجهوده المتواصلة لمتابعته الدائمة لمشروع نادي الطيران السعودي بالمنطقة ودعمه ولمثل هذه الرياضات التي تخدم الهواة وتحقق فوائد إجتماعية ووطنية متعددة , مؤكداً بأن النادي يسعى دوماً للتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في كل مايخدم تطوير أنشطة نادي الطيران السعودي , مبيناً بأن الحرص على توجيهات سمو رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي في تحقيق أهداف النادي من خلال نشر ثقافة الطيران وعلومة بمختلف المجالات عبر تهئية البيئة المناسبة لتعليم هواية الطيران وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطوير قطاع الطيران بالمملكة , وأن الأرض التي تم تخصيصها في محافظة الرس بمنطقة القصيم على مساحة 17,800,000 متر مربع لإنشاء النادي لممارسة أنشطته المختلفة من قبل أعضاءه .

شهد اللقاء حضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ومدير عام الشؤون الزراعية المهندس سلمان الصوينع ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ابراهيم المشيقح .