دي ميستورا يختتم اجتماعاً مع وفدي المحادثات السورية بشأن مستقبل سوريا

اختتم المبعوث الدولي للأزمة في سوريا دي ميستورا ، اجتماعا عقده مع وفدي النظام والمعارضة السورية في غرفتين منفصلتين استمر لمدة 3 ساعات .

وناقش الإجتماع ورقة البنود الـــــ 12 التي تتضمن نقاط عريضة بشأن مستقبل سوريا ، والتي سبق أن قدمها دي ميستورا للأطراف السورية خلال الجولة الرابعة من المحادثات قبل عامين .

وقد قدمت المعارضة السورية ورقة تتضمن تعديلات علي تلك البنود ومقترحات بإضافة بنود أخري ، في الوقت الذي تتواصل المشاورات لإقناع وفد النظام الرافض لتمديد الجولة الثامنة من المحادثات .

ويكثف المبعوث الأممي الإجتماعات سعياً لتحقيق أي تقدم في ظل عرقلة وفد نظام الأسد للمفاوضات.