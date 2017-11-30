اختتم المبعوث الدولي للأزمة في سوريا دي ميستورا ، اجتماعا عقده مع وفدي النظام والمعارضة السورية في غرفتين منفصلتين استمر لمدة 3 ساعات .
وناقش الإجتماع ورقة البنود الـــــ 12 التي تتضمن نقاط عريضة بشأن مستقبل سوريا ، والتي سبق أن قدمها دي ميستورا للأطراف السورية خلال الجولة الرابعة من المحادثات قبل عامين .
وقد قدمت المعارضة السورية ورقة تتضمن تعديلات علي تلك البنود ومقترحات بإضافة بنود أخري ، في الوقت الذي تتواصل المشاورات لإقناع وفد النظام الرافض لتمديد الجولة الثامنة من المحادثات .
ويكثف المبعوث الأممي الإجتماعات سعياً لتحقيق أي تقدم في ظل عرقلة وفد نظام الأسد للمفاوضات.
دي ميستورا يختتم اجتماعاً مع وفدي المحادثات السورية بشأن مستقبل سوريا
اختتم المبعوث الدولي للأزمة في سوريا دي ميستورا ، اجتماعا عقده مع وفدي النظام والمعارضة السورية في غرفتين منفصلتين استمر لمدة 3 ساعات .
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