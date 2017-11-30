رئيس هيئة السياحة بمشاركة أمير القصيم يضع حجر الأساس لمتحف القصيم الأقليمي بتكلفة 67 مليون ريال 

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حجر الأساس لمتحف القصيم الإقليمي وتفقد المبنى الجديد لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بحضور , صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , مشروع متحف القصيم الإقليمي بمدينة بريدة وأطلع سموه على مبنى فرع الهيئة العامة للسياحة والترث الوطني الجديد .

حيث تم وضع حجر الأساس لمتحف القصيم الإقليمي فور وصول سمو أمير منطقة القصيم وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , وإستمع الجميع إلى شرح مفصل من قبل المهندس عبدالمحسن ابانمي مدير عام إدارة المشاريع والشؤون الهندسية بهيئة السياحة والتراث الوطني عن المتحف , وبين بأن المشروع بني بتكلفة إجمالية قدرها سبعة وستين مليون ريال والذي يأتي تنفيذه ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري ويقع على مساحة 10 آلاف م في منطقة حيوية وسط حدائق عامة وساحات ترفيهية ورياضية في مدينة بريدة , ويضم المتحف عدداً من القاعات منها قاعة بيئة المنطقة وتاريخها الطبيعي وقاعة عصور فترة ماقبل الإسلام وقاعة الفترة الإسلامية وقاعة التاريخ الحديث وقاعة عيش السعودي , مؤكداً بأن هذه الفكرة التصميمية لمبنى متحف القصيم الإقليمي والتي إستمدت من النسيج العمراني للبلدات التراثية بالمنطقة وعمد المصمم إلى فصل كتل عناصر المشروع وتوزيعها داخل تنسيق واحد لتأكيد الفكرة التصميمية مع إبراز التصميم المعماري الأصيل لمنطقة القصيم من خلال الواجهات الخارجية والأبنية الداخلية وإستخدام المواد المحلية في التشطيبات وفلسفة تنسيق الموقع والتحكم بالمناخ الطبيعي داخل وخارج مبنى المتحف .

بعد ذلك ذلك تفقد سمو أمير منطقة القصيم وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مبنى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجاري تنفيذه على طريق الملك فهد بمدينة بريدة بتكلفة إجمالية قدرها 18 مليون ريال على مساحة 5000 متر مربع .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأن مثل تلك المشاريع الداعمة للسياحة في المملكة تعكس كثافة الزوار نظراً لما تمتلكة المملكة من أرث تاريخي , مؤملاً بأن تجد تلك المتاحف إنتشاراً واسعاً في شتى أنحاء المملكة عبر إقامتها وإستقبال زوار المملكة من السياح

وبين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن مباركة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لهذا المشروع والإطلاع على مقر فرع الهيئة الجديد هو إحدى الزيارات المباركة التي تؤتي ثمارهاً خلال الأيام القادمة بإذن الله , منوهاً بالجهود المبذولة من سموه في كل مايخص هذه المنطقة في قطاع السياحة والتراث الوطني والذي انعكست على جهود الكبيرة في فرع السياحة بالمنطقة وتقديم كافة الخدمات لزوارها مؤكداً بأن سموه خير وبشارة خير .