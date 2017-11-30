 بلدية الخفجي تركب 44 عمود انارة بطريق الملك عبد الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية الخفجي تركب 44 عمود انارة بطريق الملك عبد الله رئيس هيئة السياحة بمشاركة أمير القصيم يضع حجر الأساس لمتحف القصيم الأقليمي بتكلفة 67 مليون ريال  دي ميستورا يختتم اجتماعاً مع وفدي المحادثات السورية بشأن مستقبل سوريا رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني وأمير القصيم يشهدان توقيع عقد مشروع نادي الطيران السعودي بـ( 22 )ورقة عمل ختام لقاء ” الاختبارات العملية لمقررات الحاسب” اللواء ال هادي يناقش مع مدراء ومناديب الجهات الحكومية المدنية والعسكرية الخطط الأمنية اللازمة للحملة الوطنية الشاملة السوق السعودية ترتفع وبورصة قطر تنخفض قبل قرار من “إم.إس.سي.آي” ترامب في تغريدة : “المبعوث الصيني لم يؤثر في “رجل الصواريخ الصغير” العقید فواز المیمان مديرًا للإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الوزارة أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن  برنامج “التوطين الموجّه بالمنطقة” امين الباحة يفتتح سوق شبرا التجاري بمحافظة بلجرشي  عمل الرياض يضبط “197” مخالفة للتأنيث وتوطين قطاع الاتصالات

بلدية الخفجي تركب 44 عمود انارة بطريق الملك عبد الله

بلدية الخفجي تركب 44 عمود انارة بطريق الملك عبد الله
المناطق - الخفجي - سطام الفروان

استكملت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بقسم الكهرباء، تركيب أعمدة إنارة بطريق الملك عبدالله.
وأوضح المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن تم تركيب أعمدة إنارة بعدد (44) عامود وبارتفاع 12 متر أعلاها إضاءة زرقاءLED لتعطي منظر جمالي على جانبي طريق الملك عبدالله .
وتحرص بلدية محافظة الخفجي لتقديم أفضل الخدمات البلدية ومن ضمنها جانب الانارة، كما تسعى البلدية لتكون جميع طرق وشوارع وأحياء المحافظة مزودة بإضاءة حديثه موفرة للطاقة، وذلك وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي للمحافظة على الممتلكات العامة والاستفادة منها، وأهاب بهم إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية , والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي عن طريق خدمة 940 على مدار اليوم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>