بلدية الخفجي تركب 44 عمود انارة بطريق الملك عبد الله

استكملت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بقسم الكهرباء، تركيب أعمدة إنارة بطريق الملك عبدالله.

وأوضح المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن تم تركيب أعمدة إنارة بعدد (44) عامود وبارتفاع 12 متر أعلاها إضاءة زرقاءLED لتعطي منظر جمالي على جانبي طريق الملك عبدالله .

وتحرص بلدية محافظة الخفجي لتقديم أفضل الخدمات البلدية ومن ضمنها جانب الانارة، كما تسعى البلدية لتكون جميع طرق وشوارع وأحياء المحافظة مزودة بإضاءة حديثه موفرة للطاقة، وذلك وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي للمحافظة على الممتلكات العامة والاستفادة منها، وأهاب بهم إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية , والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي عن طريق خدمة 940 على مدار اليوم.