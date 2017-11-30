 “الذرب” يحقق كأس دعم الملك “الثاني” في فروسية القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الذرب” يحقق كأس دعم الملك “الثاني” في فروسية القصيم بلدية الخفجي تركب 44 عمود انارة بطريق الملك عبد الله رئيس هيئة السياحة بمشاركة أمير القصيم يضع حجر الأساس لمتحف القصيم الأقليمي بتكلفة 67 مليون ريال  دي ميستورا يختتم اجتماعاً مع وفدي المحادثات السورية بشأن مستقبل سوريا رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني وأمير القصيم يشهدان توقيع عقد مشروع نادي الطيران السعودي بـ( 22 )ورقة عمل ختام لقاء ” الاختبارات العملية لمقررات الحاسب” اللواء ال هادي يناقش مع مدراء ومناديب الجهات الحكومية المدنية والعسكرية الخطط الأمنية اللازمة للحملة الوطنية الشاملة السوق السعودية ترتفع وبورصة قطر تنخفض قبل قرار من “إم.إس.سي.آي” ترامب في تغريدة : “المبعوث الصيني لم يؤثر في “رجل الصواريخ الصغير” العقید فواز المیمان مديرًا للإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الوزارة أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن  برنامج “التوطين الموجّه بالمنطقة” امين الباحة يفتتح سوق شبرا التجاري بمحافظة بلجرشي 

“الذرب” يحقق كأس دعم الملك “الثاني” في فروسية القصيم

“الذرب” يحقق كأس دعم الملك “الثاني” في فروسية القصيم
المناطق - بريدة

حقق الجواد “الذرب” كأس الدعم “الثاني” المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بقيادة الخيال مشعل المزيد بزمن وقدره 1.55 دقيقة في الشوط السادس والمخصص لخيل مفتوح الدرجات وسط منافسة 18 جواداً ، في حفل سباق الخيل التاسع لميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم ، حيث توج مدير عام الميدان صالح الفوزان في نهاية السباق الكأس لمالك الجواد الذرب أحمد الكريداء.
وحقق الجواد شقران العلي لمالكه شلاح المطيري بقيادة الخيال سليمان الحديبي المركز الأول في الشوط الأول والمخصص لمفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد 2014 و 2015، بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.54 دقيقة.
وفي الشوط الثاني لخيل مفتوح الدرجات “أفراس” مواليد 2015 ، حل في المركز الأول الفرس عيون القمر لمالكها نايف المطيع بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء ، بعد أن قطعت مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.40 دقيقة.
وجاء في المركز الأول للشوط الثالث والمخصص لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2013 و 2014 الجواد داكوك لمالكه دخيل الدخيل بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.59 دقيقة.
وحل في المركز الأول للشوط الرابع والمخصص لخيل مفتوح الدرجات “أفراس” الفرس مدروسه لمالكها عبدالحكيم السعيدان بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء بعد أن قطعت مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.57 دقيقة.
وحقق المركز الأول في الشوط الخامس لمفتوح الدرجات مواليد 2014 ، الجواد عذب المشاريب لإسطبل الحسام بقيادة الخيال عبدالعزيز الصائغ ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.58 دقيقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>