“الذرب” يحقق كأس دعم الملك “الثاني” في فروسية القصيم

حقق الجواد “الذرب” كأس الدعم “الثاني” المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بقيادة الخيال مشعل المزيد بزمن وقدره 1.55 دقيقة في الشوط السادس والمخصص لخيل مفتوح الدرجات وسط منافسة 18 جواداً ، في حفل سباق الخيل التاسع لميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم ، حيث توج مدير عام الميدان صالح الفوزان في نهاية السباق الكأس لمالك الجواد الذرب أحمد الكريداء.

وحقق الجواد شقران العلي لمالكه شلاح المطيري بقيادة الخيال سليمان الحديبي المركز الأول في الشوط الأول والمخصص لمفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد 2014 و 2015، بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.54 دقيقة.

وفي الشوط الثاني لخيل مفتوح الدرجات “أفراس” مواليد 2015 ، حل في المركز الأول الفرس عيون القمر لمالكها نايف المطيع بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء ، بعد أن قطعت مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.40 دقيقة.

وجاء في المركز الأول للشوط الثالث والمخصص لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2013 و 2014 الجواد داكوك لمالكه دخيل الدخيل بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.59 دقيقة.

وحل في المركز الأول للشوط الرابع والمخصص لخيل مفتوح الدرجات “أفراس” الفرس مدروسه لمالكها عبدالحكيم السعيدان بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء بعد أن قطعت مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.57 دقيقة.

وحقق المركز الأول في الشوط الخامس لمفتوح الدرجات مواليد 2014 ، الجواد عذب المشاريب لإسطبل الحسام بقيادة الخيال عبدالعزيز الصائغ ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.58 دقيقة.