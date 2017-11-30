 ” تقنية القنفذة ” تعلن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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” تقنية القنفذة ” تعلن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ

” تقنية القنفذة ” تعلن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ
المناطق - محمد الغبيشي - القنفذة 

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ بداية من يوم الأحد ١٥-٣-١٤٣٩ هـ وسيكون التسجيل متاحاً حتى ٢٦-٣-١٤٣٩هـ وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالعزيز فاضل المالكي إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ٦-٤-١٤٣٩هـ

وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم
٢٠-٤-١٤٣٩هـ

وتابع المالكي قائلاً: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.
وأوضح المالكي بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.
وتشمل التخصصات بالكلية لبرنامج الدبلوم مايلي:
١- تقنية الحاسب بتخصصيه:
-البرمجيات.
-الدعم الفني.
-الوسائط المتعددة ورسوميات الويب.
٢ – التقنية الإدارية بتخصصيه:
-التسويق.
-المحاسبة.
٣- التقنية الالكترونية ويشمل تخصص:
-الكترونيات صناعية وتحكم.
٤-  قسم تقنية المحركات والمركبات.

وأكد المالكي أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

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