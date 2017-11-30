 ميليشيا الحوثي تحاصر منزل وزير خارجية الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ميليشيا الحوثي تحاصر منزل وزير خارجية الانقلابيين

ميليشيا الحوثي تحاصر منزل وزير خارجية الانقلابيين
المناطق - وكالات

أفادت مصادر “العربية” بأن ميليشيات الحوثي تحاصر منزل وزير الخارجية بحكومة الانقلابيين في صنعاء، وأكدت سماع دوي انفجارات بالقرب من منازل أقارب الرئيس المخلوع صالح في العاصمة اليمنية.
كما أفاد شهود عيان في صنعاء بتجدد الاشتباكات بين ميليشيات الحليفين الانقلابيين الرئيس المخلوع صالح، وجماعة التمرد الحوثي في الحي السياسي وحي حدة.
وأكد الشهود أن الحوثيين هاجموا بعيد انتهاء احتفالهم بالمولد النبوي مباشرة في ميدان السبعين منازل كل من العميد طارق محمد عبدالله صالح وشقيقه محمد عبدالله صالح في الحي السياسي، كما هاجمت مجموعة أخرى مدعومة بخمس عربات مسلحة منزل العميد عمار محمد عبدالله صالح وكيل جهاز الأمن القومي السابق في حي حدة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ”آر بي جي”.
وكانت اندلعت اشتباكات، الأربعاء، بين قوات موالية للرئيس المخلوع #صالح ومجاميع مسلحة من ميليشيات الحوثي في جنوب صنعاء، وفق ما أفاد مراسل قناة “الحدث”.
وبدأت الاشتباكات في محيط جامع الصالح القريب من ميدان السبعين في جنوب العاصمة اليمنية. وقد اتسعت رقعتها لتشمل أحياء أخرى من العاصمة، وأوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.

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