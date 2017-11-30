في بطولة الألعاب البارا السعودية النسخة الأولى … نادي حائل لذوي الإحتياجات الخاصة يحصد الذهب

شارك نادي حائل لذوي الإحتياجات الخاصة في منافسات دورة الألعاب البارا السعودية الاولى والتي نظمتها اللجنة البارالمبية السعودية برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس هيئة الرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال الفتره من 5 الى 9 ربيع الاول 1439 هـ بمشاركة 300 لاعب يمثلون 15 نادياً من مختلف مناطق المملكة وحضر حفل أفتتاح البطولة رئيس النادي الأستاذ عبدالسلام العامر ومدير عام النادي مشعل السويطي ومسؤول العلاقات العامة والأعلام بالنادي ممدوح الغربي ثم بعد ذلك انطلقت المنافسات وكانت مشاركه نادي حائل في ألعاب القوى والسباحة حيث حقق اللاعب فهد القحطاني المركز الأول و الميدالية الذهبية في سباحة 50م حر للإعاقة الحركية وكذلك المركز الثاني والميدالية الفضية في سباحة 25 م حر فيما حل اللاعب أيمن السويداء بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباحة 25م حر للإعاقة الحركية كما حصل اللاعب نايف العنزي على ميدالية ذهبية والمركز الأول في رمي الكرة الحديدية للإعاقة البصرية من جهته عبر العامر رئيس النادي عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعبين ومن حماس واصفا أياهم بالأبطال وأنهم حرصوا على رفع اسم المنطقة في هذا المحفل الكبير ثم أشاد بالمدربين ناصر الجوهر واحمد الجوهر على دورهم البارز و الفاعل لتهيئة اللاعبين واستعدادهم وأشاد أيضاً بحسن التنظيم والأستقبال من قبل اللجنة المنظمة وهنأهم على نجاح هذه الدورة مؤكدا أن الدعم والأهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة يعتبر دافعاً للجميع لتقديم المزيد من الجهد لتقديم الصورة المشرفة عن هذه الفئة الغالية على الجميع .

وفي آخر أيام البطولة أقيم حفل ختامي بمناسبة الإنتهاء من منافسات ومسابقات الدورة حيث تم تكريم نادي حائل بدرع من رئيس الأتحاد السعودي للجنة البارالمبية الأستاذ احمد المقيرن إضافة إلى الميداليات الذهبية والفضية والمكافآت المالية للاعبين.