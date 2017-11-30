 أمانة عسير تزيل تعديات في عدة مواقع بأبها  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة عسير تزيل تعديات في عدة مواقع بأبها 

أمانة عسير تزيل تعديات في عدة مواقع بأبها 
المناطق - أبها

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الفنية ، اليوم  عددا من التعديات والاحداثات  في عدة مواقع تابعة لمدينة أبها.

وأكد أمين منطقة عسير المكلف المهندس عبدالله المصلح أن الأمانة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تعديات على المواقع العامة والأراضي الحكومية، وستطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية .
من جهته أوضح مدير عام الرقابة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز الرمثي أنه تم إزالة  تعديات في طريق السودة بمساحة إجمالية تقدر        بـ 6400 متر مربع ، إضافة إلى إعادة فتح طريق بمخطط العكاس في أبها ،بعد قيام أحد المواطنين بالتعدي عليه ، كذلك إزالة جدار قام أحد المواطنين ببنائه على رصيف بحي “الخشع” وسط مدينة أبها ، إضافة إلى إزالة تعد على خطوط التنظيم في حي شمسان.

كما اوضح مدير الرخص والرقابة الفنية المهندس احمد الشهراني بان الازالات في المخططات ومجاري الاودية ستستمر وستطبق العقوبات التبعية على كل مخالف ومتعدي على الاراضي الحكومية ولن تتهاون الامانة في اتخاذ جميع الاجراءات النظامية حياله.

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