نجاح إستئصال كيسة مساريقية عملاقة لمريضة في مستشفى خميس مشيط العام

أستقبلت عيادة الجراحة العامة بمستشفى خميس مشيط العام مريضة بشكوى آلام بطنية شديدة حيث تعود معاناتها إلى عدة أشهر وتشكو من بعض الألم البطني و الإمساك مع ملاحظة ازدياد حجم البطن.

وخلال الفحص السريري وجدت كتلة كبيرة تحتل كامل الجزء الايمن من البطن ؛ وبعد عمل الأشعة الصوتية و الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة ، وبسبب الألم البطني تم تهيئة المريضة لعملية إستكشاف البطن ، حيث وجد كيسة مساريقية عملاقة قطرها حوالي 28 سم, ملتصقة بجذر المساريقا على طول الأوعية المساريقة العلوية ، فتم إستئصالها بالكامل بدون أي مضاعفات.

وبحمد الله أستطاعت المريضة مغادرة المستشفى في اليوم الرابع بعد العمل الجراحي.

جدير بالذكر أن أهمية هذه الحالة تكمن في ندرة حدوثها ، إضافة إلى الحجم الكبير الذي بلغته الكيسة قبل أن يتم تشخيصها و علاجها.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع