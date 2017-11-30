 نجاح إستئصال كيسة مساريقية عملاقة لمريضة في مستشفى خميس مشيط العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نجاح إستئصال كيسة مساريقية عملاقة لمريضة في مستشفى خميس مشيط العام

المناطق - خميس مشيط

أستقبلت عيادة الجراحة العامة بمستشفى خميس مشيط العام  مريضة بشكوى آلام بطنية شديدة حيث تعود معاناتها إلى عدة أشهر وتشكو من بعض الألم البطني و الإمساك مع ملاحظة ازدياد حجم البطن.
وخلال الفحص السريري وجدت كتلة كبيرة تحتل كامل الجزء الايمن من البطن ؛ وبعد عمل الأشعة الصوتية و الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة ، وبسبب الألم البطني تم تهيئة المريضة لعملية إستكشاف البطن ، حيث وجد كيسة مساريقية عملاقة قطرها حوالي 28 سم, ملتصقة بجذر المساريقا على طول الأوعية المساريقة العلوية ، فتم إستئصالها بالكامل بدون أي مضاعفات.
وبحمد الله أستطاعت المريضة مغادرة المستشفى في اليوم الرابع بعد العمل الجراحي.
جدير بالذكر أن أهمية هذه الحالة تكمن  في ندرة حدوثها ، إضافة إلى  الحجم الكبير الذي بلغته الكيسة قبل  أن يتم تشخيصها و علاجها.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

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