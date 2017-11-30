“الآثاري الصغير” ورش عمل تفاعلية للأطفال في المتحف الوطني

ينظم المتحف الوطني برامج و ورش عمل متخصصة في التنقيب الاثري ، وذلك هامش ملتقى آثار المملكة العربية السعودية (1)الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحت مظلة (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة) و تتضمن هذه البرامج ورشة عمل تفاعلية بعنوان “الأتاري الصغير” وذلك في حديقة المتحف الوطني ، و تهدف هذه الورشة الى تعريف المشاركين على آثارهم العظيمة وتأهيلهم ليكون مرشدين وحامين لتراثهم و يكسبهم خبرة ميدانية في مجال التنقيب عن الأثار.

وتبدأ الورشة بجولة في قاعات المتحف الوطني للاطلاع على أهم المكتشفات والقطع و الأثرية التي يضمها. يلي ذلك تقديم شرح عن الموقع تضمنت معلومات تاريخية مبسطة بالإضافة إلى بعض المفاهيم عن عملية التنقيب وشرح لمراحل العمل في الموقع ثم تدريبهم على كيفية عملية التنقيب عن الآثار وطرائقها عبر تنفيذ تنقيب افتراضي فضلا عن تدريبهم على عملية تسجيل وتصوير الآثار المنقب عنها وتدوينها في السجلات ومعرفة آلية ترميمها ودراستها وشرحها. وتتيح هذه الورشة للمشاركين فرصة تجسيد دور عالم الآثار وتعريفهم بأعمال التنقيب واكسابهم متعة الاستكشاف وحثهم على المحافظة على التراث والآثار

من جهة أخرى ينفذ المتحف ورشة عمل بعنوان” صناعة المستنسخات” داخل معامل الترميم، ينفذها اخصائي الترميم وتبدأ الورشة بشرح آليات الترميم للطلاب المشاركين وتعريفهم بتقنيات الترميم المختلفة والوسائل المتبعة وعلى دور المرمم في صيانة القطع الأثرية ثم تطبيق ذلك على قوالب صممتا لتطابق عدد من قطع المتحف

ويؤكد هذا البرنامج سعي المتحف الى تكريس ثقافة الحفاظ على الأثار والتحفيز على البحث في حضارة وتاريخ المملكة العربية السعودية المتجذر في التاريخ.