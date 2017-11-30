 البيت الأبيض يخطط لاستبدال وزير الخارجية تيلرسون برئيس الاستخبارات بومبيو خلال أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض يخطط لاستبدال وزير الخارجية تيلرسون برئيس الاستخبارات بومبيو خلال أسابيع

البيت الأبيض يخطط لاستبدال وزير الخارجية تيلرسون برئيس الاستخبارات بومبيو خلال أسابيع
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين في البيت الابيض انه يجري العمل منذ اسابيع على اجراء تغييرات في الادارة الاميركية وأهمّها اجبار وزير الخارجية ريكس تيلرسون على الاستقالة على ان يستبدله الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي مايك بومبيو.
هذه التغييرات لو حصلت ستؤكّد شائعات كثيرة عن سوء العلاقة بين الرئيس الاميركي ترمب ووزير خارجيته الحالي ورئيس شركة اكسون السابق تيلرسون، كما تأتي في وقت يتلقّى فيه تيلرسون انتقادات “لسوء ادارته وزارة الخارجية” حيث يقول دبلوماسيون سابقون إن معنويات الموظفين سيئة وان هناك الكثير من المناصب العليا الفارغة.
ما يعطي خبر “نيويورك تايمز” صدقية هو ان احدى الصحافيات ممن شاركن في كتابة الخبر هي “ماغي هايبرمن” وهي معروفة بقربها من الرئيس الاميركي، ثم ان البيت الابيض لم يسارع الى نفي الخبر، كما ان الرئيس الاميركي لم يسارع الى تويتر للقول ان هذه واحدة من اكاذيب الصحيفة الذي يوجّه لها ترمب انتقادات شديدة.

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