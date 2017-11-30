الأمير سلطان بن سلمان يحتفي برئيس الوزراء البلغاري ووفده المرافق

وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من المسئولين في الهيئة.

ورافق رئيس الوزراء البلغاري في الزيارة كل من الملك سيميون الثاني رئيس الوزراء الأسبق، ومعالي نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية ايكاتيرينا زاخاريفا، ومعالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والنظام الداخلي وزير الدفاع كراسيمير كاراكاتشانوف، ومعالي وزير الزراعة والأغذية والغابات رومين بوروجانوف، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ايفايلو موسكوفسكي، ومعالي وزيرة السياحة نيكولينا نجيلكوفا.

ورافق سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الضيف والوفد المرافق في جولة في معرض “روائع آثار المملكة عبر العصور” المقام حاليا في المتحف الوطني ضمن معارض ملتقى آثار المملكة الأول.

وقد أبدى رئيس الوزراء البلغاري إعجابه بما حواه المعرض من قطع ثمينة تبرز المكانة التاريخية للمملكة والحضارات المتعاقبة على أرضها، وأشاد بتجربة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استعادة الآثار الوطنية، مبديا رغبته في الاستفادة منها.

بعد ذلك احتفى سمو رئيس الهيئة بدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق في قصر المربع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث أقام سموه حفل عشاء للضيوف من المطبخ التراثي السعودي تم اعداده من خلال الأسر المنتجة، تخللته العرضة السعودية والوان فلكلورية تراثية من مناطق المملكة.