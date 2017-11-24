برعاية الأمير سلطان بن سلمان .. هيئة التراث توقع عقد توزيع اصداراتها عبر الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية، وقعت مؤسسة التراث الخيرية عقد توزيع إصداراتها مع الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع أمس الأربعاء، وذلك في مركز الأعمال بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ووقع عقد التوزيع كل من الدكتور أسامه بن محمد نور الجوهري أمين عام مؤسسة التراث الخيرية، والأستاذ حمد بن عبدالله بن فهد البكر مدير عام الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع.

ويهدف توقيع عقد توزيع إصدرات التراث عبر الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع إلى نشر ثقافة التراث، كما سيساهم في تعريف القارئ باصدارات المؤسسة عبر موقع الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع الإلكتروني (بوكس.كوم)، www.b8ks.com، إلى جانب سهولة حصول القارئ على الكتاب واقتنائه بشكل أيسر.

وتتكون آلية توزيع كتب مؤسسة التراث الخيرية عبر (موقع بوكس.كوم) وذلك باختيار الكتاب المراد شرائه، ودفع المبلغ إما عند الاستلام، أو عن طريق بطاقات الدفع الائتمانية فيزا أو ماستر كارد، كما تصل الكتب بمدة تسليم خلال (24 إلى 72ساعة) داخل المملكة العربية السعودية، ومن (5 إلى 10أيام) خارج المملكة، إضافة إلى توزيع الكتب من خلال المكتبات الكبرى داخل المملكة.

وتعنى مؤسسة التراث الخيرية بإصدار الكتب ذات الصلة بالتراث الوطني والعربي والإسلامي، كما تهتم بترجمة الكتب التي تتناول التراث بمختلف أوجهه، وفي إطار هذا الاهتمام، أصدرت سلسلة من الكتب التوثيقية عن ملوك المملكة العربية السعودية ، كما أصدرت كتباً عن تاريخ المملكة العربية السعودية، ومناطقها، ومراحل تطورها، وعاداتها، وتقاليدها، وتراثها الثقافي والحضاري بشكل عام، وانطباعات الرحالين ومذكراتهم عنها، ونوادر من الصور التي التقطت للجزيرة العربية في مُدَدٍ زمنية مختلفة، وهكذا فإن النشر يمثل جزءاً مهماً في بلوغ أهدافها في نشر الوعي بأهمية التراث، ومساهمتها في نشر ثقافته.

يذكر أن التراث مؤسسة خيرية وطنية غير ربحية، وقد أنشأها ويرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سنة 1417هـ(1996م)، انطلاقاً من حرصه وعنايته بالتراث، وتعمل على إعادة صياغة المفهوم الوطني للتراث، وتأكيد أهميته، بوصفه عنصراً متجدداً يستمد جذوره من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى مستقبل أكثر إشراقاً. ويمتد نشاطها ليشمل عدداً من المجالات المتعلقة بالمحافظة على تراث المملكة العربية السعودية بشكل خاص، والتراث العربي والإسلامي بشكـل عام، قد حصلت مؤسسة التراث الخيرية على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة ٢٠١٢م، كما نالت التراث جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، وذلك نظير دورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال المعارض التي أقامتها في مواقع مختلفة، ونشر عدد من الكتب والأبحاث المتخصصة في الآثار.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المؤسسة www.al-turath.com.