 أحمد عيد: أساليب القطريين لا يجيدها إلا الخبثاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أحمد عيد: أساليب القطريين لا يجيدها إلا الخبثاء

أحمد عيد: أساليب القطريين لا يجيدها إلا الخبثاء
المناطق - وكالات

أكد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ما تم التقاطه من صور مدسوسة له مع رئيس الاتحاد القطري كان الهدف منها واضحًا وجليًا وهو محاولة التشويه والإساءة، وهذا أمر ليس بالجديد على الإعلام القطري الذي ظل يمارس أساليبه الدنيئة والبغيضة التي لا تليق بمهنية الإعلام الحقيقي.

وأبدى عيد استياءه مما حدث، معتبرًا تقديم هذه الصور استغلالا رخيصًا لا يجيده إلا الخبثاء الذين يحاولون دعم قضاياهم المزعومة بتلفيق الأخبار والمواقف للموقف، مؤكدًا أن ما حدث ودبّر لا يعبر عن المصداقية لوجود 46 دولة في هذا المحفل المهم وكانت بشكل مباغت بهدف التهاني والمباركات المزيفة وأظهرتها ردود الفعل غير المرحب بها من قبلي.

وقال: “مقاطعتنا لقطر أمر حتمي نقف فيه مع وطننا الغالي ضد كل من يدعم الإرهاب ويموله ويسعى لنشره ويستغل الرياضة لهذا الغرض”.

واختتم عيد حديثه قائلا: “القطريون لا يتعاملون بالمبادئ ولا القيم حتى وإن أظهرنا لهم حسن النوايا والخلق النبيل، وعليهم أن يدركوا أن أمن واستقرار السعودية خط أحمر لا نقبل المساس به ولا تهاون فيه مطلقا”، مثمنا في الوقت عينه دعم القيادة للمسيرة الرياضية لكرة القدم طوال حياته الرياضية في مجال الرياضة وإدارتها معتزًا بما حظي به شخصيًا من دعم واهتمام طوال هذه المسيرة.

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