10 علامات بسيطة تكتشفين بها خيانة زوجك .. أولها الاهتمام بمظهره ولياقته فجأة !

تستطيعين من الآن اكتشاف خيانة زوجك لك من خلال 10 علامات بسيطة، فلن يكون هناك مجال بعد اليوم لتتبع أكاذيبه والأعذار التي يختلقها، لكونها عملية مرهقة للغاية لك.

ارتباط الزوج بامرأة أخرى يتطلب منه قدرا من التفكير والعمل المضني، فإن تتبع أكاذيبه والأعذار التي يختلقها، عملية مرهقة للغاية وكثيرا ما تكون حكاياته لك غير كاملة التفاصيل وتفتقد للتسلسل المنطقي، وسواء كان ما ينتابك مجرد هواجس دفينة أو آثار أحمر شفاه على ملابسه، إليك عشر علامات تدعوك إلى رفع مستوى الحذر وإعلان حالة الاستعداد للدفاع عن عشك وزوجك، وفقا لتقرير نشرته mbc.

1 – الاهتمام بمظهره: انتبهي تماما لهذه الاشارة فبعد أن قضى سنوات من الاهتمام العابر بمظهره، بدأ فجأة في استخدام مرطب البشرة الخاص بك وتصبح الحالة أسوأ لو أنه اشترى لنفسه مرطبا خاصا له أو عندما يعود اليك بتصفيفة شعر حديثة تختلف عما اعتاد عليه من قبل من دون استشارتك، وقد يغير العطر ما بعد الحلاقة أيضا من دون انذار سابق كلها اشارات يجب أن تأخذي حذرك منها.

2 – الاهتمام بلياقته: إذا كانت رياضته المفضلة هي مشاهدة التلفزيون، فاسألي نفسك إذاً، لماذا صار يقضي وقت فراغه كله في صالة الألعاب الرياضية أو ثلاث مرات اسبوعيا وبانتظام من دون أن تفوته أي حصة؟ هل يحاول الوصول إلى درجة مناسبة من اللياقة الجسدية والعضلات البارزة لعيني شخص ما؟ والاحتمال الأكبر أن هذا الشخص ليس أنت.

3 – الاهتمام بآخر الصرعات: هل هذا قميص جديد؟ شورت ملون؟ ان كان يكره التجول في المحال والقيام بعملية التسوق. وأنت لم تشتر هذه الأشياء إذاً فمن شراها؟ أو لماذا أقبل هو على السوق لشراء كل جديد؟ ولماذا بدأ ارتداء آخر الصرعات وهو منطلق للقاء الربع؟.

4 – دائما مشغول: لقد اصبح فجأة غارقا في العمل. يعمل لوقت متأخر ليلا، وأحيانا في الاجازات الاسبوعية “لتقوية فريق العمل” ثم ازدادت سفرات العمل التي تأخذه مواعيدها الغريبة بعيدا عنك لفترات طويلة ومتكررة. هل تعرفين أحدا من زملائه؟ هل صاروا مشغولين مثله أيضا؟.

5 – أذن من طين: يبدو الأمر أحيانا كأنك تتحدثين للحائط لقد ابتعد عنك كثيرا، أكثر من المعتاد وتحتم عليك ان تكرري له الحديث ثلاث مرات على الأقل قبل أن تخترق جملك فقاعة افكاره، فمن الواضح ان ذهنه بعيد عنك.

6 – على شبكة الإنترنت: بدأ زوجك يقضي ساعات طويلة امام شاشة الكمبيوتر، وكثيرا ما تكون النافذة صغيرة الحجم حين تقتربين منه هل يجري حقا بحثا يفيده في عمل ما في وظيفته أو يبحث عن وجهة ما تقضيان بها اجازتكما المقبلة؟ أن لم يكن الأمر كذلك فالاحتمال الأكبر أنه على اتصال بشخص ما من خلال عنوانه الالكتروني لذا فهو دائم الاطلاع على بريده أولا بأول.

7 – الخروج مع الزملاء: لقد اعتاد زوجك الخروج بعد العمل مع زملائه لشرب فنجان شاي أو حتى لتناول الغداء، أما الآن فقد طالت سهراته مع الرفاق وصاروا يلتقون بانتظام أي أنه بشكل أو بآخر يعود متأخرا أكثر بكثير من المعتاد، وأحيانا يكون مضمخا بالعطور الخفيفة.

8 – اضطرابات تلفونية: صار التلفون يتصرف بغرابة فيدق مرة واحدة ثم يصمت ثم يختفي زوجك لإجراء مكالمة تلفونية أو قد يدق التلفون ثم تغلق السماعة فور سماع صوتك. وأصبح زوجك يحتفظ بتلفونه النقال معه طوال الوقت، وأينما ذهب. وتصله أحيانا رسائل قصيرة قبل النوم فيقوم بمسحها فورا، وحين تسألين تكون الرسالة دائما واردة من صديق يمر بأزمة ما.

9- تلاشي الانجذاب: انتهى شهر العسل، وهذا أمر مؤكد إلا أن العلاقة الحميمية مازالت سارية وبانتظام لكليكما، ولكن الزوج فقد اهتمامه بالعلاقة الحميمية أخيرا وصار يلتف حول نفسه عند أي تواصل بينكما حتى لو كان التقاء اليدين، وإذا حدث أي تواصل حميم يكون مجرد انصياع للأمر الواقع. وقد تسألين نفسك أحيانا عن بعض الأمور التي يستحدثها في العلاقة الحميمية ومن أين تعلمها؟.

10 – أوضاع دفاعية: إذا ذكرت له أنك تشتاقين إليه أو أنك تلاحظين أنه يقضي وقتا أطول في عمله فسينفجر في ثورة دفاعية، ويبدأ في اتهامك بعدم تقدير تعبه وارهاقه في العمل ومدى جديته لا لشيء إلا من أجلك ومن أجل الأولاد أنه يعارضك على طول الخط.

هذه هي أجراس الخطر فانتبهي إذا دقت منها خمسة أجراس أو أكثر أما اذا اقتصر الأمر على أقل من ذلك، فربما تكون الأمور عابرة فلا تظلمي زوجك لكن تعاملي معه بحذر حتى تثبت براءته.