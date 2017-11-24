 روسيا تتأهب لسحب قواتها من الأراضي السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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روسيا تتأهب لسحب قواتها من الأراضي السورية

روسيا تتأهب لسحب قواتها من الأراضي السورية
المناطق - وكالات

نقلت وكالات أنباء روسية عن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قوله،  إن موسكو تستعد “بالفعل” لسحب قواتها العسكرية من سوريا. وأضافت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن باتروشيف أن “الاستعدادات جارية”.

وكان رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري جيراسيموف قد قال الأسبوع الماضي إن من المرجح خفض القوة العسكرية الروسية في سوريا إلى حد كبير. وأضاف جيراسيموف أن “الانسحاب قد يبدأ قبل نهاية العام”.

وقال جيراسيموف للصحفيين على هامش اجتماع بين الرئيس بوتين وكبار قادة الجيش بمنتجع سوتشي “لم يتبق الكثير من العمل قبل اكتمال الأهداف العسكرية. بالطبع سيتخذ القائد الأعلى القرار وسيتم خفض القوة”.

 

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