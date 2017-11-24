شاهد قصيدة سفينة الدوحة.. “وإلا السعودية جبل شاهق منيف .. سادت على الدنيا ونعم السيادة”

“حمام ياللي بالغصون المشانيف.. تنوح مدري هم وإلا سعاده”، بهذه الكلمات بدأ المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني قصيدته “سفينة الدوحة” التي جاءت في 45 بيتا.

واستطاع أن يعزز قصيدته الجديدة، إذ يقول موجهاً كلامه للقارئ الآخر “يمناك لا ترفع عصاها على السيف.. تجيبك لحدب السيوف القراده”، وأكمل “وأنا على حق ومعي سيفٍ رهيف.. معي ولد سلمان حزم وسياده”.

وأضاف في قصيدته “وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف.. ما شاف شر إلا فرح به وزاده”، ويقول أيضاً “وحمد ابن ثامر مكلف بتأليف.. أحداث ضد سعود حسب اجتهاده”.

فيما وجه بعضاً من أبياته للشعب القطري قائلاً : “يا ربعنا يا أهل قطر يالعواريف.. حنا لكم اخوان شعب وقياده”، مؤكداً أن الخلاف ليس مع الشعب القطري، ولكنه مع ممارسات حكومته التي تتلاعب بها أجندات سياسية ، تهدد أمن جيرانها في الخليج وأشقائها في العالم العربي.

ليكمل الأبيات قائلاً :

أنا بظل الله ثم بظل مريف ظل الملك سلمان جزل الوفاده

الله رقى للمجد فوق المشاريف الله عطاه الملك وأرسى عماده

وفي ظل ابن سلمان غيث الملاهيف سيد وجدانه على الناس سادة

مثل الجبل ما شال هم العواصيف تزيده الأحداث صبر وجلاده

كما قال عن إيران:

من يحتمي بإيران شاف التحاسيف

غرس العدو يا ربعنا وش حصاده

مثل الذي يشره على الوسم بالصيف

ما بل ريق ولا تحقق مراده.

وفي ختام قصيدته قال:

وإلا السعودية جبل شاهق منيف

سادت على الدنيا ونعم السياده

يأمن بنا الخايف ويفرح بنا الضيف

حنا بدايات الفخر وامتداده.