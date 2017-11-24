 شاهد قصيدة سفينة الدوحة.. “وإلا السعودية جبل شاهق منيف .. سادت على الدنيا ونعم السيادة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد قصيدة سفينة الدوحة.. “وإلا السعودية جبل شاهق منيف .. سادت على الدنيا ونعم السيادة” روسيا تتأهب لسحب قواتها من الأراضي السورية 10 علامات بسيطة تكتشفين بها خيانة زوجك .. أولها الاهتمام بمظهره ولياقته فجأة ! أحمد عيد: أساليب القطريين لا يجيدها إلا الخبثاء عليكم بالمشي.. يساعد على التركيز والإبداع في العمل برعاية الأمير سلطان بن سلمان .. هيئة التراث توقع عقد توزيع اصداراتها عبر الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع الأمير سلطان بن سلمان يحتفي برئيس الوزراء البلغاري ووفده المرافق البيت الأبيض يخطط لاستبدال وزير الخارجية تيلرسون برئيس الاستخبارات بومبيو خلال أسابيع “الآثاري الصغير” ورش عمل تفاعلية للأطفال في المتحف الوطني نجاح إستئصال كيسة مساريقية عملاقة لمريضة في مستشفى خميس مشيط العام أمانة عسير تزيل تعديات في عدة مواقع بأبها  في بطولة الألعاب البارا السعودية النسخة الأولى … نادي حائل لذوي الإحتياجات الخاصة يحصد الذهب

شاهد قصيدة سفينة الدوحة.. “وإلا السعودية جبل شاهق منيف .. سادت على الدنيا ونعم السيادة”

شاهد قصيدة سفينة الدوحة.. “وإلا السعودية جبل شاهق منيف .. سادت على الدنيا ونعم السيادة”
المناطق - الرياض

“حمام ياللي بالغصون المشانيف.. تنوح مدري هم وإلا سعاده”، بهذه الكلمات بدأ المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني قصيدته “سفينة الدوحة” التي جاءت في 45 بيتا.

واستطاع أن يعزز قصيدته الجديدة، إذ يقول موجهاً كلامه للقارئ الآخر “يمناك لا ترفع عصاها على السيف.. تجيبك لحدب السيوف القراده”، وأكمل “وأنا على حق ومعي سيفٍ رهيف.. معي ولد سلمان حزم وسياده”.

وأضاف في قصيدته “وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف.. ما شاف شر إلا فرح به وزاده”، ويقول أيضاً “وحمد ابن ثامر مكلف بتأليف.. أحداث ضد سعود حسب اجتهاده”.

فيما وجه بعضاً من أبياته للشعب القطري قائلاً : “يا ربعنا يا أهل قطر يالعواريف.. حنا لكم اخوان شعب وقياده”، مؤكداً أن الخلاف ليس مع الشعب القطري، ولكنه مع ممارسات حكومته التي تتلاعب بها أجندات سياسية ، تهدد أمن جيرانها في الخليج وأشقائها في العالم العربي.

ليكمل الأبيات قائلاً :

أنا بظل الله ثم بظل مريف ظل الملك سلمان جزل الوفاده
الله رقى للمجد فوق المشاريف الله عطاه الملك وأرسى عماده

وفي ظل ابن سلمان غيث الملاهيف سيد وجدانه على الناس سادة
مثل الجبل ما شال هم العواصيف تزيده الأحداث صبر وجلاده

كما قال عن إيران:

من يحتمي بإيران شاف التحاسيف

غرس العدو يا ربعنا وش حصاده

مثل الذي يشره على الوسم بالصيف

ما بل ريق ولا تحقق مراده.

وفي ختام قصيدته قال:

وإلا السعودية جبل شاهق منيف

سادت على الدنيا ونعم السياده

يأمن بنا الخايف ويفرح بنا الضيف

حنا بدايات الفخر وامتداده.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>