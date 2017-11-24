تصاعد الانشقاق بين شريكي الانقلاب.. بيان للحوثي يتوعد قوات المخلوع

وجهت ميليشيات الحوثيين، الخميس، تهديدا لحزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده المخلوع علي عبد الله صالح، في فصل جديد من فصول الانشقاق بين شريكي الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وحسب بيان للمجلس السياسي لميليشيات الحوثيين، فإن “حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح يسك مسلكا خاطئا وخطيرا”. وتوعد البيان بـ”التصدي لتلك التوجهات الحزبية” لحزب صالح.

وأعلنت قوات صالح مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، خلال إحباط هجوم لميليشيات الحوثي على منزل نجل شقيق صالح في شارع الجزائر، وسط صنعاء.

وأقام ميليشيات الحوثي وقوات صالح العشرات من نقاط التفتيش في شوارع صنعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات وامتدادها إلى شارع الستين والدائري الجنوبي.