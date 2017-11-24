“قوات التحالف”: قوات الدفاع الجوي تدمر صاروخا باليستيا أُطلق باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ( تحالف إعادة الشرعية لليمن) العقيد ركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة (2020) من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد العقيد المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحمد.

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها الميليشيات الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التحالف أن استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل المخالفة للقرار 2216.