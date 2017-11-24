تحذيرات حقوقية دولية من جرائم بحق المعارضة القطرية

أبدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، قلقها البالغ بشأن تصريحات علنية دعا فيها أكاديمي في جامعة قطر يشغل منصب مستشار لأمير البلاد، إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر.

وكان الأكاديمي في جامعة قطر، محمد المسفر، قد حث على استخدام الأسلحة غير التقليدية مثل الغازات السامة والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات، أو توجهات نظام الحكم في قطر.

وجاءت تصريحات المسفري التحريضية في مقابلة على التلفزيون الرسمي، وهو ما تراه الجمعية الحقوقية، تعسفا في استخدام السلطة ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الانسان. ودعت الجمعية، المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمواجهة التهديدات.

واعتبرت تصريحات المسفر خروجا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز بالمعاملة بينها.

وأضافت الجمعية، أن الدعوة إلى الانتهاكات لا تقيم اعتبارا للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي، بعدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، إلا بحق الدفاع الشرعي.

ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة ، بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.