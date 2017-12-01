ملتقى سيدات الأعمال الأول بغرفة نجران

نظمت غرفة نجران الملتقى الأول لسيدات الأعمال بالمنطقة ، وذلك بقاعة الحمرور بالغرفة ، وتضمن الملتقى عدد من الفقرات الخطابية وورش العمل بدأ بكلمة مشرفة قسم السيدات بغرفة نجران لينا السلوم قالت فيها : نحن اليوم أتينا للنهوض بسيدة الأعمال وتذليل العقبات ، وعقدنا هذا اللقاء المفتوح بين سيدات الأعمال نسعى جادين حسب توجيهات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة لنتلمس حاجات سيدات الأعمال والعمل بروح الفريق الواحد ، ونتطلع للمشاركة الجادة في وضع الخطط الاستراتيجية التي تضعها الغرفة لتطوير القطاع الخاص في المنطقة وأن يكون هذا اللقاء هو الأول لسلسلة سنوية من اللقاءات وأن يكون بمستوى الطموح الفعلي للوطن والقادة وللقائمين على غرفة نجران ، كون مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها ، مشيدة بذكاء وطموح واصرار وإنجاز المستثمرات ومنافستهن الناهضة والمبدعة والمبتكرة ، وهمتهن العالية، تلاها عرض تعريفي عن لجنة سيدات الأعمال بغرفة نجران ، بعدها كلمة رئيسة لجنة سيدات الأعمال عن طريق الاستثمار الناجح غرياف ال فاضل تحدثت عن الاستثمار ومعوقاته والعوامل التي قد تؤثر على المستثمر لخصتها في أن تبدأ الحسابات من خانة الآحاد وليس المئات والمغامرة والمجازفة ، ودراسة السوق والقدرة على التخطيط والإدارة والاطلاع على قوانين البلد الذي تعمل به ، والقدرة على التقييم وانتهاز الفرص ، والانفراد بشخصية تمتلك القدرة على التعامل مع الاخرين ، وتطرقت إلى المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي وأسس الفشل الستة ، وقدمت العضوة والمدربة ريم الشمري ورشة بعنوان ( فكر تصبح غنيًا ) تحدثت عن العادات وأنواعها وصفات الأشخاص الناجحين ، ولغة الذات والجسد والاحترام الذاتي ، ووضحت المستثمرة أحلام ال بشر في ورقة عملها ( الاستثمار الاجتماعي ) عوامل النجاح وتوظيف القدرات البشرية واستثمار الموظفين والوصول لأهداف العمل وتطويره ودعم المواهب البشرية ومساعدة المستثمرات ، بعدها قدمت قصة نجاح لضيفة الشرف موضي الدعرمي من محافظة بيشة ، حول إصرارها على النجاح وتخطي العقبات والصعوبات والدروس التي تعلمتها في مجال حياتها وأكدت على تطوير ودعم المرأة للمرأة ، وأن يكون لكل سيدة موقف وكلمة تؤثر في المجتمع الذي تعيش فيه وأن تكون يقظة وقوية بذاتها وفكرها وإدراكها لما حولها ، والذكاء في إدارة المواقف ، وتحدثت عن تأثرها بوالدها ودعم زوجها وأسرتها لها ، وتطرقت لدخولها للمجال الأدبي وتوقيعها لكتابها الأول ، هذا وقد فتح باب الحوار المفتوح لحصر المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في سوق العمل .