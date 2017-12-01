 نائب أمير نجران يتسليم التقرير الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم نجران يحتفل باليوم العالمي للطفل نائب أمير نجران يشيد بإنجازات ذوي الاحتياجات الخاصة نائب أمير نجران يناقش سير العمل في إدارة فرع المجاهدين بالمنطقة نائب أمير نجران يلتقي مدير السجون بالمنطقة نائب أمير نجران يتسليم التقرير الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة ملتقى سيدات الأعمال الأول بغرفة نجران نائب أمير نجران يلتقي قائد الفوج الامني بالمنطقة بالصور.. أمن الطرق وبلدية أم خنصر يضبطان مستودع لتخزين المواد الغذائية الأمير فهد بن سلطان يقف على مشاريع الجسور والانفاق الجاري تنفيذها بمدينة تبوك بدء استقبال المشاركات في اللقاء العلمي الثالث بجامعة نجران هل تعلم أن استخدام “شبشب” غيرك قد يصيبك بأمراض ؟ .. إليك 4 أشياء أخرى لحملة الثانوية فأعلى.. فتح القبول بوحدات قوات الأمن الخاصة

نائب أمير نجران يتسليم التقرير الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسليم التقرير الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالإنجازات والبطولات التي يحققها رجال قوة الطوارئ الخاصة من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة قائدُ قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران العقيد ركن عامر بن علي آل عامر، بنجران يرافقه مساعد القوه العقيد مظلي عمر بن علي القحطاني .
وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الإحصائي السنوي الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران .
وأثنى سموه بالجهود التي يبذلونها لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>