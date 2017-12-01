نائب أمير نجران يتسليم التقرير الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالإنجازات والبطولات التي يحققها رجال قوة الطوارئ الخاصة من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة قائدُ قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران العقيد ركن عامر بن علي آل عامر، بنجران يرافقه مساعد القوه العقيد مظلي عمر بن علي القحطاني .

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الإحصائي السنوي الإحصائي لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران .

وأثنى سموه بالجهود التي يبذلونها لخدمة الدين ثم المليك والوطن.