نائب أمير نجران يلتقي مدير السجون بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة مدير مديرية السجون بالمنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعيد القحطاني يرافقه عدداً من ضباط المديرية .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجازاً عن سير العمل في مديرية سجون منطقة نجران .

وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة العمل على تطوير برامج تأهيل السجناء ، بما يكفل إعدادهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.