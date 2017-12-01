 نائب أمير نجران يناقش سير العمل في إدارة فرع المجاهدين بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يناقش سير العمل في إدارة فرع المجاهدين بالمنطقة

نائب أمير نجران يناقش سير العمل في إدارة فرع المجاهدين بالمنطقة
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة مدير فرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران محمد بن مقعد الدهينة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في إدارة المجاهدين والفرق التابعة لها في مدينة نجران ومحافظات المنطقة .
وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها منسوبي فرع إدارة المجاهدين في منطقة نجران .

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