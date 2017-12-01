نائب أمير نجران يناقش سير العمل في إدارة فرع المجاهدين بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة مدير فرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران محمد بن مقعد الدهينة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في إدارة المجاهدين والفرق التابعة لها في مدينة نجران ومحافظات المنطقة .

وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها منسوبي فرع إدارة المجاهدين في منطقة نجران .