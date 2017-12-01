نائب أمير نجران يشيد بإنجازات ذوي الاحتياجات الخاصة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأبنائهم المواطنين بمختلف مناطق المملكة وفِي مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات ورعاية.

وأكد سموه خلال لقائه اليوم في مكتبه بديوان الإمارة لعدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققها ذوي الاحتياجات الخاصة في محافل دولية وهذا ان دل على شيء إنما يدل على أنه ولله الحمد لم تعد الاحتياجات الخاصة عائق عندما يكون الفكر سليم والرؤيا واضحة .