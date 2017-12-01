تعليم نجران يحتفل باليوم العالمي للطفل

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في رياض الأطفال باليوم العالمي للطفل وذلك بمقر قاعة الشؤون التعليمية , حضره عدد من مديرات المدارس في التعليم العام والأهلي ومديرات الإدارات النسائية والأسر والأطفال .

وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من إدارة رياض الأطفال , ثم مشاركة الروضة الثانية بالجربة بالنشيد الوطني , عقبه ألقت مديرة رياض الأطفال سنية بالحارث كلمة تحدثت خلالها عن اليوم العالمي للطفل وحقوقه وأهمية الحرص على تنشأته في بيئة مناسبة تكفل نموه البدني والعقلي والنفسي بشكل سليم ليصبح في المستقبل عنصرا نافعا ومفيدا لمجتمعه تلاها كلمة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني ثم كلمة لمدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي الحكمي قال فيها نتمنى الخير لأبنائنا الأطفال في يومهم العالمي , وهنا يجب التذكير بحقوق الأطفال ومساعدة الأسر في تقديم الرعاية اللازمة لهم , وعلينا أن نذكر أنفسنا بتعاليم ديننا الحنيف التي تنص على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة والعناية بهم عناية كبيرة ونشكر القائمين على هذا البرنامج في مجال الروضات ونتمنى لهم التوفيق فيما ينفذونه من برامج مفيدة ومثرية , عقبها شاركت عضو هيئة التدريس بقسم رياض الأطفال بجامعة نجران بكلمة تحدثت خلالها عن فرط النشاط لدى الأطفال , وشكوى الأمهات من فرط الحركة لدى اطفالهم , والآثار السلبية المترتبة على ذلك من تدهور في الأداء المدرسي , كما قامت بتعريف فرط النشاط الزائد وأعراضه ومؤشراته بعدها قدمت الروضة التاسعة والثانية والثلاثون فقرة حقوق الطفل وأنشودة للأطفال , ومشهد تمثيلي قدمته الروضة الخامسة والروضة العشرون بعدها تم اختتام الحفل بعرض مرئي لفعاليات اليوم العالمي للطفل المقامة في الروضات الحكومية والأهلية بالمنطقة .