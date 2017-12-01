الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم ​الأحد القادم

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس والعشرين من شهر ربيع الأول وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa – بوابة القبول.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق ،أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 04 / 05 / 1439هـ ، موضحاً أن المترشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي ​ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بأقسام تقنية الحاسب الآلي “تخصص دعم فني، وبرمجيات”، والتقنية الإدارية “تخصص محاسبة، وإدارة مكتبية ، وتسويق “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص قوى كهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص إنتاج” ،وقسم تقنية المحركات والمركبات ” تخصص محركات ومركبات”.