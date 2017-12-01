الحربي يدشن برنامج كفالة الأسر بمبلغ (540,000) بضباء

بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بمنطقة تبوك محمد الحربي ومدير مركز التنمية الأجتماعية بتبوك أسعد أبو هاشم

دشنت جمعية ضباء الخيرية بمحافظة ضباء برنامج كفالة الأسر بالجمعية المدعوم من أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية بمبلغ (540,000) ريال مخصصة لصرف على 90 أسرة فقيرة حسب تصنيف الجمعية للفئة (آ)ويعتبر هذا البرنامج من البرامج التي ستسهم في تأهيل المستفيدين إلى سوق العمل والحصول على دخل ينقلهم من الرعوية إلى التنموية. كما اطلع الحربي وفريق الجهة المشرفة على الجمعية مركز التنمية الاجتماعية بتبوك أسعد ابوهاشم وإبراهيم العطوي وخالد الحمدي وفايز الذبياني على سير أعمال الجمعية ومنجزاتها ومشاريعها.