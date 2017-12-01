 150 لوحة فنية لنخبة من الفنانين تشارك في “عبير الأحساء للفنون التشكيلية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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150 لوحة فنية لنخبة من الفنانين تشارك في “عبير الأحساء للفنون التشكيلية”

المناطق - الأحساء

بدأت اللجنة التنفيذية لمهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويا التمر أحلى 2018 ) والذي تنظمه أمانة الاحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء بمقر مركز غرفة الاحساء للمعارض، في التحضير لمعرض “عبير الاحساء للفنون التشكيلية” المصاحب للمهرجان والذي يشارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين من المنطقة وخارجها، بمعدل 150 لوحة فنية لنخبة من فناني الخليج والعالم العربي، ويستمر طيلة أيام المهرجان، من خلال عرض أحدث إنتاجهم، والمعرض من إشراف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وترعاه حرم سمو أمير المنطقة الشرقية ورئيسة المجلس الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود.

حيث اشارت منسقة المعرض الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين : أن معرض عبير الاحساء للفنون التشكيلية يعمل ترسيخ دور الفن التشكيلي في أوساط المجتمع بفئاته العمرية والجنسية المختلفة ، والمحافظة على الموروث الشعبي للمنطقة ، عبر إيجاد أجيال محبة لهذا الفن ، والمعرض سيقدم العديد من الفعاليات والبرامج من إقامة ورش ومحاضرات تختص بالفن التشكيلي تقدم للزوار ، لنقل الرسائل إلى المتلقين بطريقة فنية فيها الكثير من الإبداع.

وأكدت بوخمسين بأن المعرض هذا العام سيركز في أعماله الفنية على التميز الإبداعي التشكيلي بمختلف مدارسه الفنية (التعبيرية والواقعية والتجريدية والسريالية) والتي سوف تعمل على تنمية النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني لدى رواد المعرض ، إضافة إلى اكتشاف للمواهب الفنية لمختلف المجالات لرعايتها وتنميتها وصقلها ، وكما تم تخصيص مسابقة لأطفال عبر مستويات عمرية، تهدف إلى تشجيع المتميزين فنياً من الصغار على الاستمرار والإبداع .

يذكر أن المهرجان في يوم الأربعاء 23/ ربيع الثاني 10يناير/2018 م ولمدة عشرين يوم على فترتين صباحية ومسائية ، حيث يعتبر المهرجان استمراراً للتصاعدات النسبية في مخرجات التمور من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات بهدف ابراز منتوج التمور على المستويين الإقليمي والعالمي .

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