 تحريات مكة تكشف غموض اختفاء مواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تحريات مكة تكشف غموض اختفاء مواطن

عادل الزهراني - مكة

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان شعبة التحريات بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ازاحة الغموض الذي صاحب اختفاء احد المواطنيين بعد تقدم ذويه ببلاغ عن تغيبه بشكل مفاجئ حيث اسفرت الاعمال البحثية والمراقبة التي اخضع لها عدد ممن دارت حولهم الشبهات بوجود معلومات لديهم حول مصيرها، والقبض على شخصين احدهما سعودي الجنسية واخر يحمل الجنسية الافريقية حيث اقر الاول باقدامه على قتل المبلغ عنه على اثر مشاجره بينهما ومن ثم القيام بالتخلص من جثته بمساعدة الثاني وذلك بإلقائها في احدى الحفر بعيداً عن العمران وقام بالارشاد على مكانها وتم استكمال اجراءات الاستدلال واحالة المتهمان للنيابة العامة حسب الاختصاص
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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