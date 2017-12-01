وكالة جامعة سطام تقيم ورشة عمل ” بناء الجداول الدراسية” بكليات الأفلاج

أقامت وكالة جامعة سطام للشؤون التعليمية والأكاديمية يوم أمس ورشة عمل عن بناء الجداول الدرسية بكليات الأفلاج.

وكان المشرف على كليات الجامعة في محافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري قد التقى فريق وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الذي ترأسه مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي وذلك بحضور وكيل كلية الأفلاج لشؤون التعليمية ومشرفي الأقسام الأكاديمية بها وعدد من أعضاء هيئة التدريس المختصين ببناء الجداول الدراسية.

تخلل اللقاء كلمة للدكتور العصيمي تناول خلالها الأمور التعليمية ومراعاة الطلاب عند بناء الجداول الدراسية، مشدداً على طرح الجداول الدراسية على الطلاب وأخذ آرائهم فيها قبل اعتمادها على البوابة الإلكترونية.

كما أجاب العصيمي على استفسارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بخصوص الأمور التعليمية و الأكاديمية ، تلى ذلك تقديم ورشة عمل عن كيفية بناء الجدول الدراسي قدمها المستشارين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور أيمن الصواف والدكتور أحمد عبابدة .