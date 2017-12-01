توقعات بهطول أمطار رعدية على القصيم والرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تبقي السماء غائمة الى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على اجزاء من مناطق القصيم ، الرياض ، الشرقية ، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، تمتد الى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .