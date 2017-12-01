 روسيا تستضيف قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018م يوم غد الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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روسيا تستضيف قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018م يوم غد الجمعة

روسيا تستضيف قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018م يوم غد الجمعة
المناطق_واس

تستضيف روسيا قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018م غدًا الجمعة في احتفال تقدم فيه مدنها وملاعبها التي تستضيف 32 منتخبًا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وفي طريقة مبسطة لإجراءات سحب القرعة سيتم وضع المنتخبات في أربع مستويات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) باستثناء روسيا، المنتخب الأقل تصنيفًا في البطولة، الذي سيتم وضعه تلقائيًا في الوعاء الأول إلى جوار المصنفين الأوائل.
وسيتم توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات ولا يمكن لمنتخبين من نفس القارة الوجود في مجموعة واحدة باستثناء أوروبا التي تأهل منها 14 منتخبًا حيث يمكن أن تضم كل مجموعة منتخبًا أوروبيا واحدًا أو اثنين على أقصى تقدير.
وسيركز حفل القرعة، الذي أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضره، على الجوانب الإيجابية للبطولة .

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