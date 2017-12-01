تراجع طفيف لمؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تراجع طفيف.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 85ر0 نقطة، ليصل عند مستوى 11ر22724 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 07ر2 نقطة ، أو 12ر0% ، ليصل عند مستوى 01ر1790 نقطة.