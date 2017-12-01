واشنطن تطالب بكين وقف إمدادات النفط لبيونغ يانغ

جدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم مطالبة الصين وقف تصدير النفط لكوريا الشمالية.

وقال تيلرسون خلال تصريح صحفي بمقر وزارة الخارجية في واشنطن إن “الصينيين يفعلون الكثير، لكننا نعتقد أنهم قادرون على القيام بعمل أكبر عبر النفط . ما نطلبه هو أن يضاعفوا تخفيض شحنات النفط”.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن “تلك كانت الوسيلة الأكثر فعالية في المرة الأخيرة التي جلس فيها الكوريون الشماليون إلى طاولة المفاوضات”.