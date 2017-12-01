تحت شعار رؤية وطن انطلاق معسكرات كشافة الطائف بحضور 400 كشاف وقائد

أقام النشاط الكشفي بإدارة التعليم بالطائف بمدينة الملك فهد الكشفية برنامج المعسكرات لكشافة الإدارة بحضور 400 كشاف وقائد يمثلون الفرق الكشفية بالمدارس تحت شعار (رؤية وطن)

ونفذ خلال المعسكر العديد من البرامج والفعاليات المختلفة التي تخدم شعار المعسكر إضافة للتنافس بين الفرق الكشفية بما يخدم الحركة الكشفية .

كما أطلق المعسكر العديد من المبادرات الوطنية والتطوعية والمجتمعية سيتم العمل عليها مستقبلا بإذن الله تعالى.