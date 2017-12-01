 تحت شعار رؤية وطن انطلاق معسكرات كشافة الطائف بحضور 400 كشاف وقائد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تحت شعار رؤية وطن انطلاق معسكرات كشافة الطائف بحضور 400 كشاف وقائد

تحت شعار رؤية وطن انطلاق معسكرات كشافة الطائف بحضور 400 كشاف وقائد
المناطق_عادل الزهراني
أقام النشاط الكشفي بإدارة التعليم بالطائف  بمدينة الملك فهد الكشفية برنامج المعسكرات  لكشافة الإدارة  بحضور 400 كشاف وقائد يمثلون الفرق الكشفية بالمدارس تحت  شعار  (رؤية وطن)
ونفذ خلال المعسكر العديد من البرامج والفعاليات المختلفة التي تخدم  شعار المعسكر إضافة للتنافس بين الفرق الكشفية بما يخدم الحركة الكشفية .
كما  أطلق المعسكر العديد من المبادرات الوطنية   والتطوعية والمجتمعية  سيتم  العمل  عليها  مستقبلا  بإذن الله تعالى.

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