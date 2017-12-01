تقرير جديد يعرّي سياسات قطر: وسيط إرهابيين وتمنح جنسيتها للمخربين لمساومة دول المنطقة

كشف تقرير جديد قيام النظام القطري بالعديد من السياسات الارهابية للضغط على دول المنطقة ، حيث يأوي النظام القطري المخربين والإرهابيين ويمنحهم الجنسية لمساومة دول المنطقة.

ففي كل المرات كانت قطر تضع نفسها كوسيط أو كملاذ للمعارضين ونقلت حماس مكاتبها إلى الدوحة بعدما أجبرتها مشاكلها السياسية على مغادرة دمشق، كما تتواجد طالبان دبلوماسياً في قطر، كما هرب العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها إلى قطر في عام 2013، بعد ثورة 30 يوليو.

وفي التقرير الذي كتبه كايل أورتون بعنوان “قطر والأزمة الخليجية” وتم نشر هذا التقرير بواسطة جمعية هنري جاكسون بتاريخ 30 نوفمبر 2017.

وورد في التقرير أنه منذ شهر يونيو من عام 2017، تعرضت قطر لمقاطعة عالمية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر-الدول الأربع.

وأغلقت السعودية المنفذ القطري البري الوحيد، ومُنعت الدوحة من الدخول إلى المجال البحري للدول الأربع.

وعلاوة على ذلك، منعت الدول الأربع قطر من استخدام مجالها الجوي وفرضت قيود على السكان القطريين، بالإضافة إلى أنها طلبت من مواطنيها مغادرة قطر خلال 14 يوم، باستثناء مصر.

وسيط إرهابيين

وكانت قطر تضع نفسها كوسيط أو كملاذ للمعارضين ونقلت حماس مكاتبها إلى الدوحة بعدما أجبرتها مشاكلها السياسية على مغادرة دمشق، كما تتواجد طالبان دبلوماسياً في قطر، كما هرب العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها إلى قطر في عام 2013، بعد ثورة 30 يوليو.

ولكن دور الوسيط، الذي كان يهدف إلى زيادة النفوذ السياسي والقوة الناعمة لقطر في المنطقة، كانت تلعبه قطر منذ تقديمها الدعم للمجموعات مثل حماس والجماعات التابعة للإخوان المسلمين أو الملهمة من الإسلامويين.

وهذه السياسة أغضبت جيران قطر، كما أن عادة قطر في استضافة المطلوبين في الدول الخليجية الأخرى ومنحهم الجنسية وإعطاءهم وقت للظهور على شاشات التلفزيون يُعد سلوكاً تخريبياً من وجهة نظر جيرانها.

قطر كانت دولة محورية في إطلاق سراح الرهائن، خصوصاً مع جبهة النصرة، وقامت بمنح او تسهيل دفع الفدية بمبالغ كبيرة ومهمة من الناحية العملية لمثل هذه الجماعات الإرهابية.

نظراً لأن قطر تظهر دعمها للعديد من المتطرفين، في الداخل والخارج، من باب الدفاع عن حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص الذين تطاردهم الأنظمة الاستبدادية على حد قولها، يتوقع الشخص أن قطر لديها سجل حقوق إنسان مذهل. وهذه ليست القضية، فقطر لديها نفس التفسير المحافظ للشريعة الإسلامية الموجود لدى السعودية.

أبرز ما ورد في التقرير

استضافة قطر المزعومة للمخربين تحت غطاء توفير حق اللجوء للمعارضين وأن الدوحة تسمح للأفراد المطلوبين من الدول المجاورة بالعيش داخل أراضيها، وتمنح عدد كبير منهم الجنسية، وتتيح لهم مجالا في وسائل الإعلام لترويج عن وجهات نظرهم وانتقاد الحكومات المجاورة لها هي مسألة لا غبار عليها.

ولكن السؤال هو ما إذا كان هذا العمل نابعا من أعمال الرحمة الإنسانية، أو أنه تشجيع للأفراد الذين ينشرون الكراهية ويعرضون الأمن الإقليمي للخطر.

بالاضافة الى دعم قطر للمجموعات الإرهابية، وأن قائمة الجماعات التي يزعم أن الحكومة القطرية تدعمها واسعة، بما فيها تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين وجماعات شيعية عنيفة عدائية في البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ولأسباب تتعلق بالنطاق لم يتناول التقرير الذي تم نشره دعم قطر للشخصيات المثيرة للجدل مثل رجل الأعمال الثرى خميس الخنجر في العراق، الذي يعتبره البعض مصدر عدم الاستقرار بل ركز هذا الجزء فقط على أولئك الذين تلقوا – أو يُزعم أنهم تلقوا – دعما قطريا ويمكن تصنيفهم بشكل عادل على أنهم إرهابيين.

وبالنسبة لحالة حقوق الإنسان المحلية في قطر، وصدق قطر في مسألة الدفاع عن الحقوق المحلية حيث أنها توفر ملجأ آمناً للمواطنين الهاربين من الحكومات المجاورة.

ماذا ستفعل لندن حيال قطر

ليس هناك مصلحة للمملكة المتحدة في التورط علناً، ناهيك عن الوقوف مع طرف، في الصراع الخليجي.

قطر شريك أمني لبريطانيا، ومصدر مهم للاستثمار الخارجي المباشر. لذلك، هناك مصلحة متبادلة في ضمان أن قطر ليست معزولة دبلوماسياً أو أن تكون ضعيفة اقتصادياً.

اتخذت قطر بعض الخطوات لمعالجة بعض من هذه القضايا بالفعل، خاصة في توقيعها لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة التي ستجعل النظام البنكي القطري متاحاً لمسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى ضغطها على حماس من أجل الموافقة على المصالحة مع السلطة الفلسطينية.

النقاط التي يمكن للمملكة المتحدة العمل عليها

تحييد الإرهابيين المصنفين على قائمة الإرهاب: سواء عن طريق القبض عليهم أو طردهم، ويمكننا معالجة هذا الأمر بأخذ كل قضية على حدة.

وقف تمويل الإرهاب: هذا يتم يتضمن تطبيق اللوائح والتأكد من إغلاق جميع الثغرات ومنع استخدام المنظمات القطرية من قبل نشطاء خارجيين، مثل أعضاء القاعدة الذين يعملون في إيران تحت حماية الحكومة الثورية.

الحد من خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام: يجب أن يتم اعتبار الجزيرة كجزء من السياسة الخارجية القطرية، وأن حجة الدوحة باعتبار الجزيرة قناة مستقلة وأنها مسألة داخلية هو أمر بكل بساطة غير موثوق. وهناك آليات لتنظيم البث في القنوات- مثل أوفكوم- التي تتجنب سيطرة الحكومة المباشرة على الصحافة.

استمرار الضغط على قطر من أجل تحسين حقوق الإنسان: أهم القضايا هي وضع المرأة ومعاملة العمال الوافدين.