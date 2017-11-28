النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج

صعدت أسعار النفط بعد أن اتفقت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، على تمديد اتفاق التخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018 بينما أشاروا أيضا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للسوق.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني أن نيجيريا وليبيا سيجري إدراجهما في اتفاق خفض إنتاج النفط. وقال بيان لأوبك إن إنتاج البلدين في العام القادم لن يزيد عن مستويات 2017 .

وقال وزير النفط العماني إن نيجيريا وافقت على سقف لإنتاجها النفطي عند 1.8 مليون برميل يوميا.

وكان من المقرر أن ينتهي الاتفاق بنهاية مارس آذار لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ الصحافيين أن التخفيضات الإنتاجية ستستمر لتسعة أشهر إضافية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل 0.7% لتبلغ عند التسوية 63.57 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 10 سنتات أو 0.2% إلى 57.40 دولار للبرميل.

وينهي برنت الشهر على مكاسب قدرها 3.5% في حين صعد الخام الأميركي 5.5%.