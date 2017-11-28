الأهلي المصري يحصل على أول رخصة للتعامل باليوان الصيني

احتفل البنك الأهلي المصري، قبل أيام، بحصوله على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية من خلال فرعه بمدينة شنغهاي، كأول بنك مصري عربي إفريقي يحصل على هذا الترخيص، وهو ما سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الصين ومصر وكافة دول المنطقة.

وقالت الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، غادة البيلي، إن الحصول على تلك الرخصة يأتي في ضوء الإنجازات التي حققها فرع شنغهاي والذي تزيد حقوق الملكية الخاصة به عن 35 مليون دولار، حيث قررت إدارة البنك التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية، وقد حصل البنك بالفعل على الرخصة بما سيترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتتخطى نحو 50 مليون دولار وبذلك يصبح البنك الأهلي أول بنك مصري وعربي وإفريقي يحصل على تلك الرخصة.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن البنك الأهلي المصري الذي يعد أقدم وأكبر البنوك التجارية المصرية استشعر مبكرا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية وحجم الحركة السياحية بين البلدين، حيث بادر في عام 1999 بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة “شنغهاي” التي تعد المركز الأهم للمال والأعمال في الصين.

وأضاف: “بعد 8 سنوات من النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قفز من 800 مليون دولار عام 1999 إلى 4.7 مليار دولار في عام 2007، وفي عام 2008 قام البنك برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمالا مصرفية متنوعة وليصبح أول فرع لبنك مصري وعربي وإفريقي يتم افتتاحه في الصين ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضاً بين الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويقدم فرع البنك الأهلي المصري بمدينة شنغهاي خدمات مصرفية للمستثمرين المصريين، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ليتخطى 11 مليار دولار بنهاية العام الماضي.