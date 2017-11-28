شاحن “موبايل” يشعل حريقاً في الطائف

أعلن الدفاع المدني ، الجمعة، أنه أخمد حريقاً اندلع في غرفة بإحدى العمائر في حي الشهداء الشمالية في مدينة #الطائف تسبب به شاحن جوال.

وأضاف أن الحريق دفع بفرق الإطفاء إلى إخلاء كل من في المبنى وعددهم 21 شخصاً، إلا أنه أكد عدم وجود أي إصابات جراء الحريق.

ونشر الدفاع المدني على حسابه على تويتر بعض الصور من مكان الحريق، والتي أظهرت بعض الأضرار اللاحقة في أحد البيوت، إضافة إلى قيام عناصر الدفاع المدني بإخلاء بعض السكان وبينهم أطفال.

إلى ذلك حذر الدفاع المدني من استعمال الشواحن رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، مشيراً إلى ضرورة الحرص على اقتناء وسائل السلامة في المنازل كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق.