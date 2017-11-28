 أكثر من “17” قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والمخلوع بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أكثر من “17” قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والمخلوع بصنعاء

أكثر من “17” قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والمخلوع بصنعاء
المناطق_الرياض

أدت الاشتباكات التي اندلعت على مدى يومين، بين عناصر تابعة لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى سقوط أكثر من “17” قتيلا.
وقالت مصادر يمنية، إن الاشتباكات بدأت مساء الأربعاء، بين الطرفين في محيط مسجد الصالح، أحد أكبر مساجد اليمن، وسط العاصمة بعد محاولة الحوثيين السيطرة عليه لإحياء ذكرى المولد النبوي.
وأدى رفض القوات الموالية لصالح تحركات الحوثيين، لتأمين ميدان السبعين المجاور للمسجد، إلى اندلاع الاشتباكات الأمر الذي أسقط خمسة قتلى، من عناصر المخلوع وتسعة من الحوثيين، بينهم قيادي وفقا لمصادر طبية.
وتجددت الاشتباكات الخميس، بعد مقتل 3 حراس في هجوم لعناصر الحوثي على منزل العميد طارق صالح ابن شقيق المخلوع، كما أفادت مصادر بمحاصرتهم منزل هشام شرف عضو الحزب ووزير الخارجية في حكومة صنعاء.
من جانبها قالت وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون، إنها “فوجئت باستمرار التعنت من العناصر الموجودة داخل الجامع، والمتمركزة حوله، واستفزاز الأجهزة الأمنية، دون سابق إنذار وإطلاقها النار، ما أدى لرد فعل سقط على إثره عدد من الجرحى من أفراد الأمن”.

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