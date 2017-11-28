صدمة شعبية إماراتية بعد خيانة السركال لبلده وعناقه مسئول قطري

سادت الجماهير الرياضية الإماراتية حالة من الغضب والغليان على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة العناق بين “يوسف السركال”، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، على هامش حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنعقد في بانكوك.

وطالبت الجماهير الإماراتية بضرورة معاقبة السركال واستقالته من منصب رئاسة الهيئة العامة للرياضة، بعد ان خرق قرار مقاطعة قطر، ولم يلتزم بموقف الإمارات الواضح والثابت من الدوحة، لا علاقات ولا تطبيع طالما لم تتراجع عن سياساتها الداعمة للإرهاب.

‏ووفقا لمصادر إعلامية تم إيقاف وبتوجيهات رئاسية جميع حسابات وأملاك رئيس هيئة الرياضة ‎يوسف السركال ومنعه من التصرف بها كما تم التعميم عليه في جميع مطارات ومنافذ ‎الإمارات للقبض عليه حاله دخوله البلاد .

وأظهرت الصور التي سرعان ما انتشرت أن ما حدث بين السركال وحمد بن خليفه لم يكن عناقاً مفاجئاً، ، بل اللقاء حدث أمام الملأ وعن طواعية، وينم عن قبول بمجالسة من مدت بلاده يد الغدر إلى الإمارات.

وكان السركال قد أصدر بياناً ذكر فيه أن الأمر يتعلق بصورة واحدة، زاعماً أنها مؤامرة وفبركة قطرية، إذ أحضر وفد الدوحة مصوراً خطف لقطة العناق المفاجئ (حسب قوله) لكن الصور التي التقطت كشفت ان اللقاء حدث أمام الملأ وعن طواعية.