 ترامب يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل صدمة شعبية إماراتية بعد خيانة السركال لبلده وعناقه مسئول قطري الأهلي المصري يحصل على أول رخصة للتعامل باليوان الصيني أكثر من “17” قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والمخلوع بصنعاء شاحن “موبايل” يشعل حريقاً في الطائف النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج مدعون أتراك يحققون في مزاعم تحويل أسرة أردوغان أموالاً للخارج تقرير جديد يعرّي سياسات قطر: وسيط إرهابيين وتمنح جنسيتها للمخربين لمساومة دول المنطقة تحت شعار رؤية وطن انطلاق معسكرات كشافة الطائف بحضور 400 كشاف وقائد العراق.. “كعكة الانتخابات” تؤرق الحشد وإيران على الخط ميناء عدن يشعل جدلاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة تقرير أممي سري يفضح طهران.. صواريخ الحوثي إيرانية

ترامب يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ترامب يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المناطق - رويترز

يدرس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة تنهي سياسة أمريكية استمرت عقوداً وتهدد بزيادة التوترات في الشرق الأوسط، لكنه من المتوقع أن يؤجل تنفيذ وعده بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وبعد شهور من المداولات المكثفة في البيت الأبيض، من المرجح أن يصدر ترامب إعلاناً الأسبوع المقبل يسعى به إلى إحداث توازن بين المطالب السياسية في الداخل والضغوط المتعلقة بقضية تأتي في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهي وضع القدس.

وقال مسؤولون إن ترامب يدرس خطة يعلن بموجبها القدس عاصمة لإسرائيل، ليسلك بذلك نهجاً مخالفاً لما التزم به أسلافه الذين طالما أصروا على ضرورة تحديد هذه المسألة عبر مفاوضات السلام.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولا يعترف المجتمع الدولي بدعوى إسرائيل بحقها في المدينة كاملة.

وقد يغضب قرار ترامب هذا، الذي سيعلنه عبر بيان رئاسي أو كلمة، الفلسطينيين وكذلك العالم العربي ويقوض مسعى إدارته الوليد باستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ وقت طويل.

وقد ترضي هذه الخطوة التيار اليميني الموالي لإسرائيل والذي ساعد ترامب على الفوز في انتخابات الرئاسة وكذلك الحكومة الإسرائيلية حليفة واشنطن الوثيقة.

ويرجح مسؤولون أن يسير ترامب على نهج أسلافه بتوقيع قرار يؤجل لمدة ستة أشهر تطبيق قانون يعود تاريخه إلى عام 1995 يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال أحد المسؤولين إن من ضمن الخيارات الأخرى التي يدرسها ترامب أن يصدر تعليمات لمساعديه بتطوير خطة طويلة الأجل بشأن نقل السفارة، ليجعل نيته لتنفيذ ذلك واضحة.

غير أن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم حذروا من أن الخطة لم تكتمل بعد وأن ترامب قد يغير أجزاء منها.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس الخميس: “لم يُتخذ قرار بعد بشأن ذلك الأمر”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>