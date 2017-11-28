السجن وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير عند تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

ذكرت مصادر أن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني حذر المواطنين والمقيمين من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرا إلى أن العقوبات التي قد تصدر بحقهم تصل إلى سجن سنتين وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير ومصادرة المركبة المستخدمة.

وبحسب ما ورد بموقع “عين الييوم” أكد القحطاني أن الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة تواصل جهودها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، متمثلة في شرطة المنطقة والمحافظات التابعة لها ودوريات الأمن وأمن الطرق والمرور وقوات الطوارئ الخاصة، بمشاركة مندوبين من إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة المنطقة.

وأوضح “القحطاني” أنه جرى تمشيط عدد من أحياء المدينة، تم خلالها ضبط العديد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وبعض المخالفات التي تم تسليمها لجهات الاختصاص في حينه لإكمال اللازم.