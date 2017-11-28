 السجن وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير عند تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السجن وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير عند تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ترامب يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل صدمة شعبية إماراتية بعد خيانة السركال لبلده وعناقه مسئول قطري الأهلي المصري يحصل على أول رخصة للتعامل باليوان الصيني أكثر من “17” قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والمخلوع بصنعاء شاحن “موبايل” يشعل حريقاً في الطائف النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج مدعون أتراك يحققون في مزاعم تحويل أسرة أردوغان أموالاً للخارج تقرير جديد يعرّي سياسات قطر: وسيط إرهابيين وتمنح جنسيتها للمخربين لمساومة دول المنطقة تحت شعار رؤية وطن انطلاق معسكرات كشافة الطائف بحضور 400 كشاف وقائد العراق.. “كعكة الانتخابات” تؤرق الحشد وإيران على الخط ميناء عدن يشعل جدلاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة

السجن وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير عند تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

السجن وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير عند تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر أن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني حذر المواطنين والمقيمين من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرا إلى أن العقوبات التي قد تصدر بحقهم تصل إلى سجن سنتين وغرامة “100 ألف ريال” والتشهير ومصادرة المركبة المستخدمة.
وبحسب ما ورد بموقع “عين الييوم” أكد القحطاني أن الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة تواصل جهودها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، متمثلة في شرطة المنطقة والمحافظات التابعة لها ودوريات الأمن وأمن الطرق والمرور وقوات الطوارئ الخاصة، بمشاركة مندوبين من إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة المنطقة.
وأوضح “القحطاني” أنه جرى تمشيط عدد من أحياء المدينة، تم خلالها ضبط العديد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وبعض المخالفات التي تم تسليمها لجهات الاختصاص في حينه لإكمال اللازم.

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