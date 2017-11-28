المعارضة السورية تسقط طائرة للنظام غرب دمشق

أسقطت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الجمعة، طائرة مروحية للقوات الحكومية في ريف دمشق الغربي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية إن “طائرة مروحية سورية سقطت قرب بلدة سعسع في ريف دمشق الغربي بعد استهدافها بصاروخ من قبل فصائل المعارضة في منطقة مزرعة بيت جن ويرجح مقتل طاقمها”.

وأكد المصدر أن “الطائرات كانت تنفذ عمليات في محيط مزرعة بيت جن التي استقدمت القوات الحكومية يوم أمس تعزيزات عسكرية كبيرة إليها وسيطرت على التلال الشرقية ومنها تلال البرادعية”.

من جانبه، قال مصدر في اتحاد قوات جبل الشيخ، إن “الثوار أسقطوا طائرة مروحية تابعة للنظام السوري في الغوطة الغربية بريف دمشق ومقتل طاقهما بالكامل”.

وأكد المصدر أن اتحاد قوات جبل الشيخ، التابع للجيش السوري الحر، تصدى لهجوم عنيف شنته قوات الحكومية مدعومة بمسلحين حزب الله اللبناني على تلال بردعيا ومروان والظهر الأسود بالقرب من بلدة بيت جن بجبل الشيخ، موقعين في صفوف تلك الميليشيات خسائر فادحة على صعيد العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن “قوات النظام قصفت بمختلف أنواع الأسلحة مناطق الاشتباكات بالإضافة لكافة البلدات المحاصرة، فيما ألقت مروحيات النظام أكثر من 35 برميلاً متفجرا استهدفت منازل المدنيين في بلدتي مغر المير ومزرعة بيت جن في جبل الشيخ”.