اكثر من 500 زائر و3 مدراس في زيارة لمعرض “قدوتي”

اختتمت يوم الخميس الماضي معرض “قدوتي” في متوسطة ابوعبيدة بن الجراح بالدمام والذي يضم منتجاً طلابياً متميزاً لبرنامجٍ استمر ستة أسابيع من إعداد وإشراف طلاب جماعة التوعية الإسلامية بالمدرسة ، والذي يهدف إلى تعزيز قيمة الإقتداء برسول الله ﷺ ومعرفة سيرته ونشر سنته .

وأكد الاستاذ عبدالله الريس مشرف جماعة التوعية الاسلامية على أهمية إقامة مثل هذا المعرض المميز والغني بالمعلومات الذي يليق بسيرة نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام ومكانته العالمية؛ لما يحتويه من لوحات تعريفية عن حياته بسيرته العطرة وولادته ونشأته وبعثته وحكمته وسماحته وهجرته وصفاته التي اختصه الله تعالى بجمال خَلْقِهِ وكمال خُلُقِه وفطره على صفات عظيمة لا تُعرف لأحد غيره، بالإضافة إلى ومجسمات تاريخية وإسلامية.

واضاف الريس ان المعرض حظي بتفاعلٍ واضح من الزائرين خصوصاً مع ركن ( لو رأيته ) الذي كتبوا فيه مشاعرهم لو رأوا قدوتهم وحبيبهم ﷺ ، وكذلك ركن أيام الرسول ﷺ الذي يحتوي على مجسمات لبعض غزوات الرسول ﷺ ، ومن أركان المعرض ركنٌ لسنن الرسول ﷺ وفيه تم توزيع المساويك لجميع الزائرين ، وكان من أركان المعرض كذلك زاويةٌ لبعض البحوث الطلابية المتميزة ، وركنٌ آخر يعرض مشاهداً عن أهمية الإقتداء به ﷺ ونماذج من ذلك الإقتداء ، كما اشتملت الفعاليات على الإذاعة الصباحية التي كانت حاضرةً ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض ، حيث أنها استمرت أسبوعاً كاملاً عن رسول الله ﷺ في أخلاقه وسيرته.

واكد الريس على انه بلغ عدد الزائرين للمعرض أكثر من ( ٥٠٠ ) زائر من طلاب ومعلمين ومشرفين من مكتب التعليم بشرق الدمام بالاضافة الى زيارات طلاب من مدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية ومدرسة صقر الجزيرة الابتدائية وكذلك مدرسة الملك عبدالله الثانوية بحي عبدالله فؤاد ، كما قدم شكره وتقديره لقائد المدرسة عبدالهادي سعد القحطاني ومشرف التوعية الاسلامية بمكتب التعليم بشرق الدمام عادل السليم وجميع الطلاب في جماعة التوعية الاسلامية والمعلمين على مابذلوه تجاه المعرض .