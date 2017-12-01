سفير المملكة في تونس : السعودية ليست في حرب ضد اليمن أو عليه بل هي في حرب مع اليمن ضد العصابات الإرهابية الغاشمة

عقد سفير المملكة في تونس محمد بن محمود العلي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع سفير اليمن لدى تونس عبدالناصر باحبيب، وذلك بمقر السفارة بالعاصمة تونس.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياض” ، اليوم الجمعة، أكد السفير السعودي، على عمق العلاقات اليمنية السعودية وتاريخها العريق وعلى أهمية ومكانة اليمن ، مشيراً إلى انتهاك الحوثي وصالح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وتجنيدهم للأطفال واستهدافهم المباشر لأمن المملكة ودول الجوار بالصواريخ البالستية بما في ذلك العاصمة الرياض ومكة المكرمة.

وشدد السفير العلي على أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة السعودية، مؤكداً أن السعودية ليست في حرب ضد اليمن أو عليه بل هي في حرب مع اليمن ومن أجل اليمن ضد العصابات الإرهابية الغاشمة.

ومن جانبه، أكد سفير اليمن لدى تونس على عمق العلاقات اليمنية السعودية ومع دول الخليج وأهمية التحالف والدعم المقدم لليمن للتخلص من الواقع المأساوي الذي فرضته المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار السفير باحبيب في المؤتمر الصحافي المشترك إلى حقيقة ميليشيا الانقلاب وخلفياته وأبعاده وخطره على اليمن ودول الجوار والمنطقة والعالم باعتبار الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به اليمن في مضيق باب المندب والسواحل اليمنية وأثر ذلك على حركة الملاحة الدولية.