كوريا الجنوبية : بيونغ يانغ ما زالت بحاجة لإثبات امتلاكها لتكنولوجيا صاروخية مهمة

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع تضع واشنطن في مرمى نيرانها لكن بيونغ يانغ لا تزال بحاجة لإثبات امتلاكها لتكنولوجيا مهمة في مجال الصواريخ مثل التمكن من إعادة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي وتوجيه المرحلة الأخيرة فيه وتفعيل الرأس الحربي.

لكن سيؤول قالت إنها تتوقع أن توقف بيونغ يانغ الآن برنامجها الاستفزازي المتعلق باختبار صواريخ لبعض الوقت بعد النجاح الذي حققه صاروخها الجديد هواسونغ-15 الذي من الممكن أن يصل مداه إلى البر الرئيسي الأمريكي.

وذكرت كوريا الشمالية أن التجربة الصاروخية التي أجرتها يوم الأربعاء كانت “انفراجة” وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “حقق أخيراً الهدف التاريخي العظيم وهو استكمال القوة النووية للدولة”.

وقال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية سونغ يونغ مو: “يتصرف كيم جونغ أون بطريقة ذكية ومحسوبة جداً”.

وتابع “غير كيم توقيت الإطلاق والاتجاه والمسافة ليستعرض امتلاكه لهذه القوة الهائلة، ومن المحتمل أن يعلن في كلمته بمناسبة العام الجديد عن انتهاء الشمال من برنامجه للأسلحة”.

وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن الصاروخ هواسونغ-15 نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها التحليق لمسافة تتجاوز 13 ألف كيلومتر مما يضع واشنطن في مرمى نيرانها.