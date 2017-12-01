 أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
واس - لندن

ارتفع الذهب اليوم مع تراجع الدولار، لكنه يظل قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر وسط صعود للأسهم الأمريكية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1275.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1275.30 دولار للأوقية.

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